ROMA, 04 AGO - "Sull'Ucraina in questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da 4 anni, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico". Lo ha detto Giuseppe Conte intercettato dai cronisti a Montecitorio 'Quanto al rapporto con Schlein,"Nessun problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco", dice ancora il leader M5s.
Conte,oggi pranzo con Schlein, posizione M5s resta ma rispetto per quella del Pd
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...