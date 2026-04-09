Conte, Meloni stia serena, non deciderà lei il leader del campo progressista

ROMA, 09 APR - "Non è Meloni che deciderà chi, quando e come sarà il leader del campo progressista. Si può rasserenare Meloni, non sarà lei a decidere chi in questo campo dovrà interpretare il programma". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, dialogando con i cronisti alla Camera, risponde a chi chiede se i riferimenti della premier Giorgia Meloni in Aula alla segretaria del Pd Elly Schlein possano essere letti come un tentativo di individuare un avversario per le prossime politiche e quindi un leader del campo largo.