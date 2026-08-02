ROMA, 02 AGO - "Giorgia Meloni a quale terrorismo ti riferisci? Quando un presidente del Consiglio parla al Paese non genera confusione. Sai bene che ci sono condanne passate in giudicato che hanno confermato la matrice neofascista della strage di Bologna. Vuoi disconoscerle?". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando le parole della premier sulla strage di Bologna.
Conte, Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage di Bologna
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