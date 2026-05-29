Conte, le primarie possono essere una soluzione

ROMA, 29 MAG - "Ormai da tempo si parla di primarie, possono essere una soluzione. Con il referendum abbiamo visto tantissima voglia di partecipare. Se questo può essere un modo per alimentare lo faremo, ma a tempo debito. Adesso è importante un progetto condiviso. Il frontman o frontwoman viene dopo. Il soggetto viene in un momento successivo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Tagadà su La 7.