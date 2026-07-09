ROMA, 09 LUG - "Gori ha frainteso, io stavo parlando del comandante supremo delle forze armate della Nato". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a In Onda su La7 parlando delle critiche alle affermazioni sulla Russia fatte ieri dal palco di Napoli del M5s. "Io da subito mi sono schierato con l'Ucraina", ma "si è detto che la minaccia russa travalica il conflitto Russia-Ucraina - e che dobbiamo" per questo "riarmarci. Per l'Italia che significa? 500 miliardi entro il 2035. Meloni ha firmato entro il 2035. Lei a limite non lo farà quest'anno perché poi si vota. Ma questi soldi dove li prendono?", ha aggiunto.
Conte, io da subito per Ucraina, ma no al riarmo per 'minaccia russa'
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