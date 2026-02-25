Giornale di Brescia
Conte a Nordio, "state realizzando un disegno di politica criminale"

PALERMO, 25 FEB - "State realizzando un disegno di politica criminale fin dall'inizio. Ricordo la legge sui rave party mandata in Gazzetta ufficiale e poi modificata dopo che avete capito gli errori. Da lì è stato tutto un crescendo, decine e decine di inasprimenti di pene, di contro avete eliminato l'abuso d'ufficio e vi siete presi una stangata dall'Unione europea, avete ridimensionato il traffico di influenze illecito. E lei ministro Nordio ha fatto una crociata contro le intercettazioni". Così il leader del M5s Giuseppe Conte nel faccia a faccia, a Palermo, col ministro Carlo Nordio sul referendum per la giustizia.

Argomenti
PALERMO

