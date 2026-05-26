Consulenti Sempio: 'Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l'aggressione'

MILANO, 26 MAG - Non solo il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile, ma nemmeno "può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto". Lo si legge nelle conclusioni della consulenza genetica depositata ieri in Procura a Pavia dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. La relazione tecnica è tra quelle elaborate nell'ambito della fase di chiusura indagini e sostiene che anche se si ritenesse una compatibilità tra quel profilo genetico e Sempio, "tale dato non prova che egli abbia avuto un contatto aggressivo con la vittima, né che sia stato graffiato nel corso dell'azione omicidiaria".