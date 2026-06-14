TEHERAN, 14 GIU - Il massimo organo di sicurezza nazionale iraniano ha avvertito che una risposta è "imminente" dopo l'attacco israeliano contro Hezbollah, alleato di Teheran, nella periferia meridionale di Beirut. "La risposta dei combattenti dell'Islam è imminente", ha dichiarato il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale in un comunicato stampa. "Il Libano è la nostra vita e la violazione delle linee rosse della Repubblica Islamica non sarà tollerata".
Consiglio supremo Iran, 'risposta imminente al raid israeliano su Beirut'
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