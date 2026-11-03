WASHINGTON, 03 NOV - Diversi consiglieri di Donald Trump trascorreranno la notte elettorale nella 'war room' allestita negli uffici di Mag Inc, il super pac del presidente. Gli uffici si trovano a pochi passi dalla Casa Bianca, concedendo loro l'occasione di spostarsi agevolmente e affacciarsi all'evento organizzato da Trump nella East Room.
Consiglieri Trump seguiranno spoglio nella war room del super pac del presidente
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