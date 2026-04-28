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Consiglieri di Stato, 'escludere voto segreto, interferenze politiche'

ROMA, 28 APR - "Si escluda il ricorso al voto segreto per il conferimento degli incarichi. Serve il criterio dell'anzianità a tutela dell'indipendenza dell'istituto". Lo affermano le due associazioni dei consiglieri di Stato, dopo un'assemblea, secondo le quali "l'abbandono del criterio della anzianità di ruolo comporta il rischio che la designazione dei vertici dell'istituto subisca indebite interferenze anche del potere politico". Il documento delle associazioni arriva dopo che lo scorso 15 aprile era saltata, con voto segreto, la nomina del presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Luigi Carbone. La proposta è ora tornata in commissione.

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