ROMA, 28 NOV - Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei, ha avvertito l'Iraq di non diventare uno "strumento di Trump", in seguito a notizie secondo cui avrebbe chiuso diversi valichi di frontiera, una mossa che si inserisce nel quadro degli sforzi statunitensi volti a bloccare i confini terrestri dell'Iran. "Nella nostra visione di politica estera, la condivisione di un destino comune con i paesi vicini rappresenta un principio fondamentale. Nei momenti più difficili, l'Iran è rimasto al fianco del popolo iracheno, mobilitando tutte le proprie risorse e dimostrando così la propria amicizia. Questo legame indissolubile impone a Baghdad di mantenere alta la vigilanza sulle questioni di frontiera, affinché non diventi uno strumento nelle mani dei nemici dell'Islam, né si sottometta alle politiche di Trump, quel criminale", ha scritto in un post su X. Ieri, il presidente statunitense Donald Trump aveva espresso il sostegno del suo Paese all'iniziativa del primo ministro iracheno Ali al-Zaidi, volta a porre sotto il controllo di Baghdad i valichi di frontiera nella regione del Kurdistan e diversi giacimenti petroliferi, nel tentativo di arginare il contrabbando di petrolio. Il governo iracheno non ha ancora specificato le modalità né le tempistiche di tale operazione. Mercoledì, la Corte Suprema irachena ha approvato il dispiegamento di forze governative federali lungo i confini del Kurdistan iracheno; una decisione contestata dalle autorità curde.
Consigliere Khamenei, 'l'Iraq non diventi uno strumento di Trump'
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