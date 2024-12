Coniugi uccisi 33 anni fa a Vicenza, a processo presunto killer

La giustizia riapre un caso di duplice omicidio irrisolto da 33 anni, quello dell'avvocato Pierangelo Fioretto e della moglie Mafalda Begnozzi, avvenuto a Vicenza il 25 febbraio 1991. Un uomo di 58 anni, Umberto Pietrolungo, originario di Cetraro (Cosenza) è stato arrestato dalla Polizia, su ordinanza del Gip di Vicenza, perchè ritenuto l'autore del fatto, 11 giugno 2024. La svolta è stata comunicata oggi dal Procuratore di Vicenza, Giorgio Bruno. NPK Frame da video Polizia di Stato +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++