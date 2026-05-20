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Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso Cospito

ROMA, 20 MAG - La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. "Sicuramente andremo a Cassazione", ha detto Delmastro.

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