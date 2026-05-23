NEW YORK, 23 MAG - Donald Trump avrà una conference call con i leader del Golfo alle 19 ora italiana per discutere la situazione con l'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Gli Stati Uniti si stanno "avvicinando notevolmente" a finalizzare un accordo con l'Iran, ha precisato Trump in un'intervista a Cbs senza fornire dettagli specifici ma precisando che "ogni giorno va sempre meglio". Il presidente ha letto la bozza di accordo ma non si è pronunciato con l'emittente. "Non posso dirlo prima a voi che a loro", ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti "non staremmo neanche parlando. "Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo".
'Conference call di Trump con i leader del Golfo alle 19 italiane'
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