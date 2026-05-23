'Conference call di Trump con i leader del Golfo alle 19 italiane'

NEW YORK, 23 MAG - Donald Trump avrà una conference call con i leader del Golfo alle 19 ora italiana per discutere la situazione con l'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Gli Stati Uniti si stanno "avvicinando notevolmente" a finalizzare un accordo con l'Iran, ha precisato Trump in un'intervista a Cbs senza fornire dettagli specifici ma precisando che "ogni giorno va sempre meglio". Il presidente ha letto la bozza di accordo ma non si è pronunciato con l'emittente. "Non posso dirlo prima a voi che a loro", ha detto. Trump ritiene che l'accordo finale impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare, altrimenti "non staremmo neanche parlando. "Firmerò solo un accordo in cui otteniamo tutto quello che vogliamo".