Concluso sbarco a Marina di Carrara dei 58 migranti a bordo Open Arms

CARRARA (MASSA CARRARA), 07 GIU - Si sono concluse attorno alle 2 di notte le operazioni di sbarco e prima accoglienza dei 58 migranti arrivati al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) a bordo della nave Open Arms. Lo rende noto il Comune di Carrara. L'imbarcazione è approdata alla banchina Buscaiol dello scalo apuano alle 21 di ieri sera, una volta scesi a terra i migranti sono stati accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le operazioni di prima accoglienza. Lo sbarco nel porto di Marina di Carrara si è concluso attorno alle 23. Dopo le visite mediche e il riconoscimento, tutti i migranti hanno ricevuto un pasto e poi hanno cominciato a partire con pullman e pullmini verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla prefettura di Massa-Carrara.