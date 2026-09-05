MOSCA, 05 SET - Si sono conclusi dopo tre ore, alle 23 ora locale (le 22 in Italia), i colloqui al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. All'incontro hanno partecipato da parte russa anche il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, e Kirill Dmitriev, consigliere per la cooperazione economica e gli investimenti esteri.
Conclusi dopo 3 ore i colloqui di Putin con Witkoff e Kushner
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