Con il claim "Ieri, Oggi, Treccani", al via la nuova campagna istituzionale

ROMA, 14 MAG - Con il claim "Ieri, Oggi, Treccani", The Washing Machine Italia firma la nuova campagna istituzionale della storica istituzione culturale italiana. L'obiettivo - per l'agenzia guidata da Alessandra Furfaro e Mimmo Di Lorenzo - è definire i valori essenziali di un brand che, accanto alle enciclopedie e ai vocabolari che ne hanno costruito l'autorevolezza, oggi propone un articolato universo editoriale e culturale: saggi, racconti, libri d'arte, edizioni di pregio e medaglie artistiche. Il claim "Ieri, Oggi, Treccani" esprime insieme la storicità del brand, che ha superato il secolo di vita, e la sua capacità di interpretare la cultura italiana nei suoi cambiamenti, nei suoi nuovi linguaggi e nelle sue nuove espressioni. La campagna, pianificata in affissioni statiche e dinamiche, si declina su diversi ambiti della vita culturale - il sapere, la scuola, i linguaggi, le storie - mettendo ogni volta a confronto gli strumenti di ieri e quelli di oggi: dalla miniatura alla barra di ricerca, dalla lavagna allo schermo, dalla penna stilografica al messaggio digitale. Un impianto visivo che racconta l'evoluzione delle forme attraverso cui la conoscenza si trasmette, ribadendo al tempo stesso la permanenza di Treccani come punto di riferimento autorevole. Con la direzione creativa di Mimmo Di Lorenzo, hanno lavorato: Mariangela Izzi e Asia Isawi (art director); Nico Alfieri e Paola Cappelluti (copywriter); Caterina Burchi (account manager); Gaia Sestito (account executive); Francesco Lezza (digital specialist).