Comunità ebraica Milano, Sala non sia ambiguo e non dia colpe a vittime

MILANO, 27 APR - "Caro Sindaco, accreditare la versione del presidente dell'Anpi Primo Minelli" su quanto accaduto il 25 aprile "significa trasformare l'aggredito in aggressore. Significa applicare la stessa logica perversa di chi, di fronte a uno stupro, cerca di addossare la responsabilità alla vittima per come era vestita". Lo spiega in una nota il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, commentando quanto detto dal sindaco Giuseppe Sala, secondo cui non si dovevano portare le bandiere di Israele. "È una logica che non possiamo accettare, e che speriamo il sindaco non voglia avallare. I fatti del 25 aprile a Milano hanno una gravità che non ammette ambiguità: saluti romani esibiti in pubblico, elogi a Hitler, aggressioni verbali contro ebrei, iraniani, ucraini - aggiunge - Una bandiera georgiana è stata strappata con violenza dalle mani di chi la portava. Tutto questo è avvenuto in un corteo che si proclama antifascista". Il presidente della Comunità ebraica è tornato poi a replicare all'Anpi che accusava la Brigata Ebraica di avere bloccato il corteo. "La Brigata Ebraica non ha bloccato alcun corteo. È stata la Brigata Ebraica a essere bloccata da fanatici che hanno impedito il suo cammino - precisa -. Manifestanti si sono scagliati verbalmente contro gli ebrei presenti, urlando insulti di inaudita gravità, compreso l'epiteto 'saponette mancate', riferimento esplicito allo sterminio nazista, e inneggiando a Hitler. Non si tratta di incidenti marginali o di provocazioni reciproche: si tratta di antisemitismo allo stato puro, commesso in piazza, alla luce del sole, il giorno della Liberazione". "Il presidente Minelli, anziché condannare senza riserve questi atti, ha risposto con un'ulteriore menzogna, sostenendo l'esistenza di un presunto accordo a non portare le bandiere della Brigata Ebraica - conclude -. Nessun accordo di questo tipo è mai stato stipulato".