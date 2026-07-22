ROMA, 22 LUG - Le comunicazioni da parte del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. La decisione è stata comunicata nel corso della riunione dei capigruppo di oggi a Montecitorio.
Comunicazioni di Giorgetti sulle clausole salvaguardia il 5 agosto alla Camera
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