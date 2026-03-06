Comune Palermo, comincia preparazione stagione sul lungomare di Mondello

PALERMO, 06 MAR - Su indicazione del sindaco Roberto Lagalla, l'assessore all'Ambiente e alla Protezione civile Piero Alongi ha riunito oggi, insieme agli uffici del settore Ambiente, i tecnici di Rap, Reset, Amap, Coime e della Protezione civile comunale per pianificare le attività da mettere in campo sul lungomare di Mondello a partire dal 9 marzo. E' prevista la rimozione della sabbia residua sul lungomare, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e la piazza di Mondello, la pulizia delle caditoie, la rimozione di alcuni rifiuti ingombranti sulla spiaggia a seguito degli effetti del ciclone Harry. Sarà avviata la manutenzione delle aree verdi a partire dalla rotonda di piazza Valdesi e lungo il litorale. Per quanto riguarda la posidonia accumulata sul tratto cementato prospiciente la piazza di Mondello e nell'area del belvedere, trattandosi di materiale contaminato, sarà rimossa in tempi rapidi. La restante biomassa spiaggiata lungo la baia, invece, verrà gestita nel rispetto dell'ecosistema marino. È stata inoltre pianificata per le prossime settimane la quotidiana pulizia di tutta la spiaggia di Mondello, in attesa che la Regione Siciliana affidi, attraverso le concessioni brevi, i lotti del litorale ai soggetti privati. "L'incontro di oggi - dice Alongi - è servito a coordinare in maniera puntuale gli interventi delle diverse partecipate e degli uffici comunali per restituire pieno decoro e funzionalità al lungomare di Mondello, dopo la revoca della concessione del litorale alla società Italo-Belga, fino ad oggi gestore di questi servizi. Stiamo già lavorando in vista della stagione estiva, predisponendo una serie di convenzioni con associazioni di Protezione civile che potranno garantire il servizio di salvataggio dei bagnanti attraverso l'impiego di moto d'acqua e unità cinofile".