Commozione in Argentina, muore l'icona del rock Carlos 'el Indio' Solari

BUENOS AIRES, 05 GIU - Era poco o nulla conosciuto fuori dai confini dell'Argentina, ma al suo interno la figura di Carlos 'El Indio' Solari, - fondatore dell'iconica rock-band 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota' - è assurta con gli anni al livello di leggenda. La sua morte, avvenuta oggi in una circostanza legata alla malattia di Parkinson di cui soffriva da anni, ha suscitato un'enorme commozione nel Paese. A poche ore dalla diffusione della notizia i suoi fan si sono autoconvocati nella Plaza de Mayo con un passaparola analogo a quello con cui la band simbolo della controcultura argentina e della musica under degli anni '90 divenne poco a poco sempre più conosciuta, pur rimanendo sempre al di fuori del circuito di distribuzone delle grandi case discografiche. Nel loro apogeo, nel 2000, i 'Redondos' riuscirono a convocare 150 mila persone in 2 storici concerti nello stadio del River Plate, mentre l'ultimo show solista del 'Indio', nel 2017 a Olavarria, riunì in una sola volta 500 mila persone.