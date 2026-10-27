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Commissione elettorale in Israele, la chiusura dei seggi potrebbe slittare

ROMA, 27 OTT - A fronte di un'elevata affluenza, la commissione elettorale in Israele ha annunciato che la chiusura dei seggi potrebbe essere prorogata oltre le 22 (le 21 in Italia), qualora vi siano ancora lunghe code. Lo scrive la stessa commissione su X.

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