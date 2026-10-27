ROMA, 27 OTT - A fronte di un'elevata affluenza, la commissione elettorale in Israele ha annunciato che la chiusura dei seggi potrebbe essere prorogata oltre le 22 (le 21 in Italia), qualora vi siano ancora lunghe code. Lo scrive la stessa commissione su X.
Commissione elettorale in Israele, la chiusura dei seggi potrebbe slittare
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