Commissaria Ue, 'gli attivisti della Flotilla non sono criminali'

BRUXELLES, 20 MAG - "Guardate questo video. Non si tratta di criminali condannati. Sono attivisti che cercano di portare del pane a chi ha fame. L'attivismo pacifico e la libertà di riunione sono diritti fondamentali. I civili devono essere protetti. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato. Nessuno dovrebbe essere punito per aver difeso l'umanità". Lo scrive in un tweet la commissaria Ue alla gestione delle emergenze Hadja Lahbib, rilanciando il video diffuso dal ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir sugli attivisti della Flotilla trattenuti da Israele.