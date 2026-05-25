AVELLINO, 25 MAG - Sono considerate gravissime le condizioni di un 26enne, originario del Bangladesh, colpito ieri sera da una trave mentre stava revisionando una giostra a Lioni, in provincia di Avellino. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza al "Moscati" di Avellino dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva per le gravi ferite riportate alla testa mentre era intento a revisionare l'impianto allestito in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'incidente.
Colpito da una trave mentre revisiona giostra, grave 26enne ad Avellino
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