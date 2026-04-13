Colpito da palo della luce che si stacca per il vento, muore operaio

TARANTO, 13 APR - Un operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. L'operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto.