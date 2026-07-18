BOGOTÀ, 17 LUG - Il presidente eletto della Colombia Abelardo de la Espriella ha nominato la stilista Silvia Tcherassi ambasciatrice ad honorem della Moda, della Creatività e dell'Identità del Paese, con l'obiettivo di rafforzare la presenza internazionale del talento colombiano. La designer di Barranquilla, una delle figure più riconosciute della moda latinoamericana, avrà il compito di promuovere il lavoro di artigiani, stilisti e creatori nazionali e utilizzare la moda come strumento di diplomazia culturale. Tcherassi, prima stilista latinoamericana invitata alle passerelle di Milano, vanta oltre trent'anni di carriera e boutique negli Stati Uniti, in Europa, nei Caraibi e in Colombia. Le sue creazioni sono state indossate da personalità della famiglia reale, tra cui Rania di Giordania e Máxima dei Paesi Bassi, oltre che da artiste come Jennifer Lopez e Dua Lipa. La nomina rientra nella strategia annunciata da De la Espriella per trasformare l'economia creativa in un settore di sviluppo e occupazione.
Colombia, Silvia Tcherassi nominata ambasciatrice della moda e creatività
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