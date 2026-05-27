Colombia, scontro aperto tra Paloma Valencia e De la Espriella

BOGOTÀ, 27 MAG - La campagna presidenziale colombiana entra in una fase di forte tensione a quattro giorni dal primo turno delle elezioni. Paloma Valencia ha lanciato un duro attacco contro il candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, accusandolo di rappresentare "un circo politico" e di "abbracciarsi con dei banditi". La senatrice uribista, che nelle ultime settimane aveva mantenuto una linea più prudente, ha paragonato De la Espriella al presidente Gustavo Petro e al candidato della sinistra Iván Cepeda, sostenendo che le loro campagne sarebbero accomunate da "odio, attacchi e distruzione". Lo scontro riflette la crescente frammentazione della destra colombiana, con il candidato di estrema destra in forte crescita nei sondaggi e capace di sottrarre consensi tradizionalmente vicini al Centro Democrático di Valencia. De la Espriella ha evitato sinora di rispondere direttamente, invitando invece l'elettorato conservatore a concentrarsi contro la sinistra in vista di un possibile ballottaggio.