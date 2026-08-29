BOGOTÀ, 28 AGO - Il capo dell'Agenzia antidroga statunitense (Dea), Terrance Cole, ha inviato un messaggio di apprezzamento al presidente colombiano Abelardo de la Espriella dopo l'arresto, ieri a Bogotà, di Luis Saúl Pérez Nieto, alias "Nairobi", indicato come leader del Tren de Aragua (TdA) in Perù e uomo di fiducia di Héctor Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", fondatore dell'organizzazione criminale venezuelana. "Il TdA è un'organizzazione terroristica straniera designata; promuove la corruzione, alimenta il traffico di droga e usa violenza estrema per intimidire comunità e funzionari governativi in tutto l'emisfero occidentale", ha dichiarato Cole nella didascalia di un'immagine pubblicata sull'account ufficiale della Dea su X. Il messaggio del capo della Dea rafforza la cooperazione tra Bogotà e Washington nella lotta contro le organizzazioni transnazionali legate al narcotraffico e al traffico di armi. La cattura di "Nairobi" arriva nelle prime settimane del governo de la Espriella, che ha fatto della lotta al crimine organizzato una delle priorità della sua politica di sicurezza, escludendo negoziati con i gruppi armati illegali.
Colombia, il capo della Dea elogia de la Espriella dopo l'arresto di 'Nairobi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOGOTÀ
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...