BOGOTÀ, 15 LUG - Il governo del presidente eletto colombiano Abelardo De La Espriella ristabilirà immediatamente le relazioni diplomatiche ed economiche con Israele dopo l'insediamento del 7 agosto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar al termine di un incontro a Washington con il futuro capo della diplomazia colombiana, Omar Bula. Secondo Sa'ar, i due Paesi nomineranno subito nuovi ambasciatori, elimineranno l'obbligo di visto reciproco e la Colombia aprirà un'ambasciata a Gerusalemme. La decisione segna una netta inversione rispetto alla politica del presidente uscente Gustavo Petro, che nel 2024 aveva interrotto le relazioni con Israele. L'apertura di una sede diplomatica a Gerusalemme rappresenta inoltre una scelta politicamente significativa, poiché la maggior parte dei Paesi mantiene le proprie ambasciate a Tel Aviv per il contenzioso sullo status della città.
Colombia, De La Espriella ristabilirà subito le relazioni diplomatiche con Israele
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOGOTÀ
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...