CÚCUTA, 09 GIU - Le autorità colombiane hanno arrestato a Cúcuta il presunto autore materiale dell'omicidio del giornalista giudiziario Cristian Herrera, ucciso sabato scorso mentre rientrava in un'abitazione insieme alla moglie e ai figli. Nell'operazione sono state fermate anche altre due persone, un uomo e una donna, sospettate di aver fornito supporto logistico, attività di pedinamento e trasporto per l'esecuzione del delitto. Secondo la Polizia metropolitana, Herrera sarebbe stato raggiunto da nove colpi d'arma da fuoco esplosi da un sicario a bordo di una motocicletta, poi fuggito dal luogo dell'agguato. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona avrebbero contribuito in modo decisivo alle indagini che hanno portato agli arresti. Il presunto esecutore materiale è stato fermato nei pressi del terminal dei trasporti della città mentre, secondo gli investigatori, tentava di lasciare Cúcuta. La Procura del dipartimento di Norte de Santander presenterà nelle prossime ore i tre sospettati davanti a un giudice, contestando i reati di omicidio aggravato e fabbricazione, traffico e detenzione illegale di armi e munizioni. Herrera, che da quasi vent'anni si occupava di narcotraffico, criminalità organizzata, ordine pubblico e corruzione, denunciava da tempo minacce legate alla sua attività professionale e beneficiava di misure di protezione statali. Le autorità proseguono le indagini per individuare eventuali mandanti del delitto.
Colombia, arrestato il presunto killer del giornalista Cristian Herrera
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