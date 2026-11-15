ROMA, 15 NOV - I rappresentanti del partito Yashar di Gadi Eisenkot e quelli del Likud del premier Benyamin Netanyahu hanno concluso, dopo circa un'ora, il loro primo incontro su un possibile governo di unità nazionale, concordando di proseguire le discussioni. Lo riferisce il Times of Israel. In una breve dichiarazione congiunta, i partiti affermano che l'incontro, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di B'Yachad di Naftali Bennett, si è svolto in un "atmosfera professionale" e che i colloqui tra le parti continueranno. La dichiarazione non fornisce dettagli su cosa sia stato discusso o se siano stati compiuti progressi per superare le divergenze tra Eisenkot e Netanyahu sulla formazione di un nuovo governo.
Colloqui tra rappresentanti Yashar e Likud continueranno, 'clima professionale'
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