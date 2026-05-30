Cnn, 'Kiev al fronte gioca la carta dei robot killer'

ROMA, 30 MAG - "I veterani delle più brutali battaglie urbane in Ucraina sono ora al comando di un nuovo tipo di uccisione. Un'intera missione non vedrà la presenza di truppe ucraine sul terreno; la battaglia sarà invece diretta da postazioni da gioco, osservata da droni da ricognizione in volo e trasmessa in diretta streaming". Così un servizio della Cnn, secondo cui gran parte dello sforzo bellico ucraino "è ora affidato a mezzi senza equipaggio: robot, droni e carri armati a pilotaggio remoto le hanno conferito un vantaggio improvviso, seppur fragile, su un invasore russo goffo e in difficoltà". Ad aprile, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato la prima conquista di una posizione russa effettuata esclusivamente da robot e droni, aggiungendo che da gennaio i mezzi senza pilota avevano condotto 22.000 missioni. Secondo gli ucraini questi robot vengono chiamati dai russi 'morte silenziosa' perché i nemici possono sentirne l'avvicinarsi solo quando sono a 10 metri di distanza, ben all'interno del loro raggio d'azione. Secondo il servizio i robot permettono di salvare molte vite umane: su 164 assalti, l'unità NC13 della Terza Brigata d'Assalto ha calcolato che avrebbe avuto bisogno di 2.300 uomini per ottenere lo stesso effetto dei loro robot d'attacco e avrebbero previsto di perdere metà della loro unità - tra morti e feriti - negli attacchi. L'approccio ucraino nasce da una crisi di manodopera, dove una popolazione ridotta è stata devastata da quattro anni di invasione russa. Ma la precoce adozione dei droni da parte di Kiev, e la massiccia industrializzazione della loro precisione e potenza, ha iniziato a infliggere un duro colpo a Mosca. I robot stanno sostituendo persino i compiti più elementari della fanteria. Il team lavora per montare un'enorme mitragliatrice pesante Browning sui cingoli di un carro armato. La macchina può nascondersi tra la vegetazione per giorni, in attesa della sua preda. Non ha bisogno di acqua, cibo o ha crampi alle gambe. L'unico limite è rappresentato dalle munizioni. Quando si esauriscono 400 colpi, deve tornare alla base. "Quando abbiamo schierato il robot contro il nemico, sono andati nel panico; strisciavano in giro, si accasciavano a terra e non sapevano cosa fare" racconta un militare. Nel giro di pochi mesi, i veicoli senza pilota sono passati dall'essere rare curiosità in prima linea a equipaggiamento standard: robot che inoltre soccorrono i feriti o riforniscono le truppe in prima linea.