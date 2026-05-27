Cirio, 'serve più discrezionalità condivisa nelle spese per la sanità'

TORINO, 27 MAG - "Se in quel valore, che vale quasi 10 miliardi di euro che noi riceviamo dallo Stato per la sanità, noi avessimo una maggior discrezionalità condivisa, non autonoma, condivisa, potremmo andare a coprire determinate esigenze che oggi non possiamo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ascoltato dalle commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie 'protezione civile', 'professioni' e 'previdenza complementare e integrativa', nonché degli schemi di intesa preliminare tra il governo e le stesse regioni nelle materie 'tutela della salute' e 'coordinamento della finanza pubblica'. "Con i parametri nazionali - ha spiegato Cirio - io ho degli ospedali di montagna che dovrei chiudere ma come faccio a chiuderli? Il diritto alla salute sarà ben uguale di un cittadino che decide di vivere in una vallata di montagna o che decide di vivere in Piazza Castello a Torino. Ma per garantirglielo, lo Stato mi dice 'glielo garantisco con le tue risorse'. Noi finché ce la facciamo, lo facciamo, ma è vero che se nella quota che noi riceviamo da parte dello Stato potessimo avere una maggior autonomia di destinazione di queste risorse, potremmo coprire tante specificità". "Non è - ha detto Cirio - che a uno piace tenere un ospedale in più aperto, è un costo, un impegno, però è un servizio essenziale che noi dobbiamo garantire. Le risorse che noi riceviamo dallo Stato sono tutte predefinite e addirittura quando te ne danno di più ti dicono già dove devi mettere quelli in più. E tu di fronte a questo ti trovi chiuso in una gabbia dove puoi solo integrare con risorse regionali, ma sapendo che le risorse regionali non sono per tutti".