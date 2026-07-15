ROMA, 15 LUG - "Apparentemente può sembrare una sconfitta ma è una vittoria di coerenza". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani interpellato dai cronisti in Transatlantico alla Camera dopo il ko sull'emendamento alla legge elettorale sulle preferenze. La premier, sottolinea, "si è intestata un rischio molto grande ma lei è così, va fino in fondo, abbiamo perso una battaglia ma a viso aperto, sono altri che dovrebbero vergognarsi".
Ciriani, su legge elettorale può sembrare una sconfitta ma è una vittoria di coerenza
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