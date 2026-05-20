Cina e Russia condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro

ROMA, 20 MAG - In una dichiarazione congiunta al termine del vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin, Cina e Russia condannano l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Pechino e Mosca denunciano "attacchi militari traditori contro altri Paesi, l'uso ipocrita dei negoziati come copertura per preparare tali attacchi, l'assassinio di leader di Stati sovrani, la destabilizzazione della situazione politica interna di questi Stati e la provocazione di un cambio di regime". Per quanto riguarda il Venezuela si stigmatizza "il rapimento sfacciato di leader nazionali per processarli". Tutto questo, si sottolinea, provoca "danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale".