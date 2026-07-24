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Cina, 'contrari ai nuovi dazi Usa, guerre commerciali non favoriscono nessuno'

PECHINO, 24 LUG - Pechino ha dichiarato di opporsi ai nuovi dazi statunitensi imposti da Washington alla Cina e ad altri 59 Paesi a causa di preoccupazioni relative al lavoro forzato. "Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante una conferenza stampa. "Le guerre tariffarie e le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti", ha avvertito.

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