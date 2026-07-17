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Cile, tre morti e decine di sfollati per i violenti temporali

SANTIAGO DEL CILE, 17 LUG - Prime vittime, in Cile, per l'ondata di maltempo che si è abbattuta su dieci delle 16 regioni del Paese: finora si sono registrati tre morti, secondo quanto ha confermato Claudio Alvarado, viceministro dell'Interno e portavoce del governo di José Antonio Kast. "Non abbiamo ancora raggiunto il picco di questo sistema frontale", ha avvertito il viceministro, annunciando che il capo dello Stato in giornata si recherà nella regione del Biobío, con l'intenzione di visitare alcune delle aree più colpite dai violenti temporali. Nelle ultime ore, forti venti, mareggiate, allagamenti e frane sono stati registrati in diverse zone del Cile. Il bilancio provvisorio è di decine di feriti e sfollati, mentre circa mezzo milione di persone ieri sono rimaste senza corrente, principalmente a causa della caduta di alberi sulle linee elettriche.

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