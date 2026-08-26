SANTIAGO DEL CILE, 26 AGO - "I negoziati con gli Stati Uniti sui dazi non sono conclusi. Si è trattato di una visita che ha permesso di proseguire le trattative, che stanno procedendo in modo serio e tecnico". Lo ha affermato la sottosegretaria alle Relazioni Economiche Internazionali del Cile, Paula Estévez, al termine di un primo round di colloqui con il rappresentante dell'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jeffrey Goettman. "Abbiamo analizzato ogni singolo prodotto, come il salmone e la frutta. Abbiamo anche esaminato i vini cileni, che fanno parte del nostro iconico paniere di esportazioni", ha aggiunto Estévez in dichiarazioni rilanciate dall'emittente BioBio. Uno degli obiettivi principali del Cile, ha riferito, è quello di ampliare l'elenco dei prodotti nazionali esenti dal dazio imposto da Washington, una misura che colpisce settori chiave dell'industria delle esportazioni, come il salmone, l'agricoltura, il vino e alcuni tipi di frutta. Estévez ha quindi affermato che il Cile non firmerà un accordo tariffario che finisca per danneggiare le aziende nazionali. A tal proposito, ha ribadito che il dazio minimo è compreso tra il 10% e il 12,5% e ha rassicurato che tale soglia non verrà innalzata. "Non firmeremo alcun accordo che non sia vantaggioso per le aziende locali", ha dichiarato la Sottosegretaria. Cile e Stati Uniti mantengono un accordo di libero scambio in vigore dal 2004 e l'applicazione del sovrapprezzo ha suscitato preoccupazione tra gli esportatori cileni.
Cile, 'nessun accordo dazi con Usa che non siano vantaggiosi per le aziende locali'
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