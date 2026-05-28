Cile, cinque Paesi sudamericani uniscono le forze contro le mafie

SANTIAGO DEL CILE, 28 MAG - Cile, Argentina, Perù, Ecuador e Bolivia hanno firmato il "Compromesso di Santiago", un accordo regionale per rafforzare la cooperazione contro il crimine organizzato transnazionale. L'intesa, siglata da ministri degli Esteri e responsabili della sicurezza dei cinque Paesi, punta a coordinare intelligence, controllo delle frontiere e contrasto ai flussi finanziari illeciti. Ad aprire il vertice è stato il presidente cileno José Antonio Kast, che ha definito il crimine organizzato una minaccia capace di "sottomettere quartieri e corrompere istituzioni". Il ministro degli Esteri cileno Francisco Pérez Mackenna ha sottolineato che gli sforzi nazionali non sono più sufficienti di fronte a organizzazioni criminali con attività transfrontaliere. L'accordo prevede la creazione di un gruppo di lavoro congiunto e una verifica dei risultati entro 180 giorni. Tra le priorità figurano lo scambio di informazioni tra intelligence, polizie e procure, il coordinamento alle frontiere e il rafforzamento dei meccanismi regionali di risposta.