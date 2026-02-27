Ciciliano, 'sarà ridotta la zona rossa di Niscemi'

PALERMO, 27 FEB - La zona rossa di Niscemi, quella che era stata evacuata dopo la frana, sarà ridotta. Dal precipizio arriverà fino a 100 metri. Lo ha annunciato il capo della protezione civile Fabio Ciciliano dopo la riunione nella sede del Comune della cittadina siciliana. Ciciliano ha aggiunto: "Tutti i provvedimenti sulla nuova delimitazione della zona rossa sono stati notificati al sindaco che dovrà da subito attuarli". Il monitoraggio della frana, ha detto il capo della protezione civile, continua. Dagli accertamenti tecnici condotti il ciglio della frana tende ad arretrare sempre più lentamente.