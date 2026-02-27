Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ciciliano, 'sarà ridotta la zona rossa di Niscemi'

AA

PALERMO, 27 FEB - La zona rossa di Niscemi, quella che era stata evacuata dopo la frana, sarà ridotta. Dal precipizio arriverà fino a 100 metri. Lo ha annunciato il capo della protezione civile Fabio Ciciliano dopo la riunione nella sede del Comune della cittadina siciliana. Ciciliano ha aggiunto: "Tutti i provvedimenti sulla nuova delimitazione della zona rossa sono stati notificati al sindaco che dovrà da subito attuarli". Il monitoraggio della frana, ha detto il capo della protezione civile, continua. Dagli accertamenti tecnici condotti il ciglio della frana tende ad arretrare sempre più lentamente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALERMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario