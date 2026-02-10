Ciciliano, a Niscemi fascia inabitabilità fino a 50 metri dal precipizio

PALERMO, 10 FEB - "La fascia da zero a 50 metri a ridosso del limite della frana non sarà più abitata. Sono in corso valutazioni sulle altre due fasce per capire se i residenti potranno rientrare nelle loro case. Attendiamo dati di due studi satellitari". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a Niscemi