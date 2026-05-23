'Ciao Carlin le tue idee continueranno', a Pollenzo la camera ardente di Petrini

TORINO, 23 MAG - SI è aperta stamani nella 'Sala Rossa' dell'Agenzia di Pollenzo la camera ardente per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre morto ieri a Bra (Cuneo) a 76 anni. Il flusso di persone è continuo. "Ciao Carlin - Ti vogliamo bene. Le tue idee ci guideranno" è quanto si legge sul manifesto con il saluto di Slow Food e Università di Pollenzo e l'annuncio della sorella Chiara. In 'Sala Rossa' sono arrivati, fra gli altri, padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, amico di lunga data, l'imprenditore Oscar Farinetti, Giuseppe Lavazza, vicepresidente della Lavazza.