Chiusa da tempo ed in stato di abbandono, torna a vivere edicola storica di Foggia

FOGGIA, 20 MAG - Chiusa da tempo ed in stato di abbandono, un'edicola storica in pieno centro a Foggia, a due passi dal teatro Umberto Giordano, diventa un hub culturale a cielo aperto in occasione del Festival del Nerd, alla sua decima edizione, che si svolgerà nella città capoluogo dauno dal 22 al 24 maggio, trasformando il centro storico in un grande villaggio di fumetti, videogiochi e concerti. "All'inizio avevo pensato di utilizzare l'edicola, purtroppo chiusa da diverso tempo, come locale operativo - dichiara Stefano Santangelo, presidente dell'associazione Festival del Nerd - Poi ho capito che sarebbe stato più bello e significativo dipingere la struttura e trasformarla in un vero e proprio hub culturale. Le edicole fanno parte della storia del fumetto e della nostra memoria collettiva: riportarle al centro della vita cittadina significa restituire valore a un simbolo culturale importante". L'intervento artistico è di Valerio Pironti, laureato in Graphic Design presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia e appassionato di street art, grafica digitale e animazione 3D. "Sono felice di poter contribuire a questo progetto, che unisce arte urbana, fumetto e valorizzazione degli spazi cittadini. Attraverso il mio intervento artistico ho voluto trasformare un luogo abbandonato in uno spazio capace di trasmettere creatività, identità e partecipazione culturale" dichiara Valerio Pironti. L'iniziativa è resa possibile anche grazie alla disponibilità dei proprietari della struttura, attualmente in vendita, Rosalba e Claudio Montanari. "L'obiettivo del progetto - dicono gli organizzatori - è quello di restituire nuova vita e nuovo significato a uno spazio simbolico della cultura popolare e del fumetto. Per generazioni, infatti, le edicole hanno rappresentato il luogo per eccellenza in cui scoprire e acquistare fumetti, diventando un punto di incontro per lettori, appassionati e curiosi". Attraverso il linguaggio dell'arte e dell'illustrazione, l'edicola diventerà così un vero e proprio hub culturale a cielo aperto, capace di valorizzare il territorio e stimolare nuove forme di partecipazione culturale.