IL CAIRO, 27 AGO - Ismail Ould Cheikh Ahmed, diplomatico mauritano, è stato eletto nuovo segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Seconda organizzazione intergovernativa più grande al mondo dopo le Nazioni Unite, è stata fondata nel 1969 a Rabat, in Marocco, riunisce attualmente 57 Stati membri distribuiti in quattro continenti e ha sede a Gedda, in Arabia Saudita. Ad Ahmed è andato il saluto del segretario generale della Lega Araba Nabil Fahmy che ha sottolineato come il diplomatico "assuma questa responsabilità in un momento critico, caratterizzato da rapidi cambiamenti regionali e internazionali, dalla proliferazione di crisi e conflitti, da crescenti sfide alla sicurezza, alla stabilità e allo sviluppo e da pressioni sempre maggiori sul sistema internazionale e sull'azione multilaterale". Ha quindi espresso il desiderio di "rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra la Lega Araba e l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, al fine di consolidare la capacità di entrambe le istituzioni di affrontare queste sfide". Ahmed succede al ciadiano Hussein Ibrahim Taha, che ha assunto la carica di segretario generale nel novembre 2021 e il cui mandato terminerà ufficialmente nel novembre 2026. Il diplomatico mauritano ha alle spalle 30 anni di esperienza maturata tra le Nazioni Unite e le zone di crisi.
Cheikh Ahmed segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica
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