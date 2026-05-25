TEL AVIV, 25 MAG - Un alto funzionario statunitense ha dichiarato a Channel 12 che "gli Stati Uniti potrebbero dare il via libera a un'operazione israeliana su larga scala contro Hezbollah in Libano, in seguito dell'aumento degli attacchi con droni contro Israele".
Channel 12, 'Usa verso ok a vasta operazione Idf contro Hezbollah in Libano'
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