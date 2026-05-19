Cento bambini di diverse religioni accoglieranno Papa Leone ad Acerra

NAPOLI, 19 MAG - Saranno i ragazzi di diverse religioni, che frequentano il centro diurno della Caritas diocesana di Acerra (Napoli), ad accogliere sabato, alle 8,45, Papa Leone XIV nello stadio Arcoleo della città, dove il Pontefice arriverà in elicottero. Circa cento tra bambini e ragazzini delle scuole elementari e medie del territorio, e che nei giorni scorsi, con i volontari della Caritas diocesana hanno realizzato un video inviato a Leone XIV esprimendo la propria gioia per il suo arrivo, intoneranno un canto non appena il Santo Padre scenderà dall'elicottero, sotto l'occhio vigile del presidente della Conferenza episcopale campana e vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna. "Tra loro ci sono ragazzi figli di extracomunitari che vivono qui - spiega il presule - oppure ragazzi a rischio, quelli con genitori in carcere, oppure con difficoltà economiche e che frequentano il centro diurno della Caritas diocesana. A loro abbiamo affidato il primo saluto al Pontefice con un semplice canto. Ci saranno cristiani e musulmani insieme, nel segno dell'integrazione. La Caritas accoglie i figli di tanti extracomunitari musulmani, che sono grati dell'opera che fa la Chiesa e del rispetto che questa ha verso la loro religione". Papa Leone, poi, partirà per il Duomo, dove ad attenderlo ci saranno altri bambini, malati oncologici, e le loro famiglie, insieme a quelle che hanno perso i propri figli a causa del cancro e considerati vittime della Terra dei fuochi. "Il Papa li incontrerà e ascolterà le loro storie - conclude Di Donna - personalmente conosco ognuna di queste famiglie, che incontro settimanalmente". Infine il Pontefice si sposterà in Papamobile in piazza Calipari, per una preghiera dedicata alla Terra dei fuochi, e dove incontrerà anche i sindaci dei 90 comuni dell'area tra Napoli e Caserta, per poi rientrare allo stadio in auto chiusa e ripartire per la Santa Sede.