LÈGE-CAP-FERRET, 24 LUG - Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale, dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanzava rapidamente. Finora, oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola, che si estende lungo la costa atlantica francese a ovest della città di Bordeaux, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine.
Centinaia di persone fuggono in barca dall'incendio a Cap Ferret
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