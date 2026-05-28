Centcom, missile Iran su Kuwait grave violazione del cessate il fuoco

ROMA, 28 MAG - "Alle 22:17 del 27 maggio, l'Iran ha lanciato un missile balistico verso il Kuwait che è stato intercettato con successo dalle forze kuwaitiane. Questa grave violazione del cessate il fuoco dal regime iraniano è avvenuta ore dopo che le forze iraniane hanno lanciato 5 droni d'attacco a senso unico che rappresentavano una chiara minaccia nelle vicinanze e nello Stretto di Hormuz". Scrive su X Centcom ricostruendo quanto successo stanotte. "Tutti i droni sono stati intercettati con successo dalle forze Usa, che hanno anche impedito il lancio di un sesto drone da un sito di controllo a terra iraniano a Bandar Abbas".