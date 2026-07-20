WASHINGTON, 20 LUG - Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali (22 in Italia). Gli attacchi, che seguono nove giorni di fila di crescente attività, sono "volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz", ha aggiunto il Centcom.
Centcom, 'lanciata una nuova serie di attacchi contro l'Iran'
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