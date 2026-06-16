Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Cellula terroristica anarchica e attentato a linea Av Roma-Firenze, 7 arresti

ROMA, 16 GIU - Ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere e due agli arresti domiciliari, sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Due di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'Alta Velocità Roma che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455 mila euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...