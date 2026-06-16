ROMA, 16 GIU - Ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere e due agli arresti domiciliari, sono in corso di esecuzione da parte della Digos nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Due di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'Alta Velocità Roma che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455 mila euro.
Cellula terroristica anarchica e attentato a linea Av Roma-Firenze, 7 arresti
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